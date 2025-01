Arrestatiebevel tegen Boliviaanse oud-president Morales in misbruikzaak

Een rechter in Bolivia heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Morales. Hij had in de rechtszaal moeten verschijnen om zich te verantwoorden in een zaak die draait om seksueel misbruik van een minderjarige. Omdat hij niet voor de rechtbank verscheen, werd om zijn arrestatie gevraagd.

De 65-jarige Morales wordt ervan beschuldigd een kind te hebben verwerkt bij een tienermeisje in 2016. Die relatie wordt volgens de Boliviaanse wet aangemerkt als verkrachting. Dat zou allemaal zijn gebeurd in de periode dat Morales nog president was.

Zijn aanhangers zeggen dat er sprake is van een afrekening door zijn politieke rivaal, president Arce. Morales probeert zijn arrestatie te voorkomen en heeft zichzelf gebarricadeerd in zijn zwaarbeveiligde landgoed in Chapara, in centraal-Bolivia. Zowel hij als Arce heeft nog niet gereageerd op het arrestatiebevel.

Eerste inheemse president

Morales was de eerste inheemse president van Bolivia en kwam in 2006 aan de macht. Hij was erg populair, totdat hij de grondwet probeerde te omzeilen en zich kandidaat stelde voor een vierde termijn. In 2020 werd hij opgevolgd door Arce. Eind vorig jaar deed Morales nog een poging om deel te nemen aan de verkiezingen, die later dit jaar plaatsvinden. Het constitutioneel hof blokkeerde die poging.

Eind oktober zei Morales dat hij was ontsnapt aan een moordaanslag. Hij zei dat hij beschoten was door zwaargewapende mannen, die gestuurd waren door de regering van president Arce. De regering ontkende dat.