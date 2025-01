Stroomuitval in regio Sydney door noodweer

Tienduizenden mensen in de Australische deelstaat New South Wales zitten zonder elektriciteit na hevige wind en regenval. In de regio Sydney wordt gewaarschuwd voor overstromingen omdat er in korte tijd veel regen kan vallen.

In Sydney hebben zo'n 28.000 mensen geen stroom en in nabijgelegen gebieden zitten nog zo'n 15.000 zonder elektriciteit. Bij hulpdiensten zijn sinds gisteren bijna 3000 telefoontjes binnengekomen over omgewaaide bomen en woningen met schade.

"Het is een onvoorspelbare situatie", zegt minister McAllister van Noodsituaties. "Ik raad mensen in de getroffen gebieden aan om de laatste ontwikkelingen in de gaten te houden en de adviezen van de hulpdiensten op te volgen."

Eerder deze week zaten veel meer mensen zonder stroom. Door stormen waaiden bomen en elektriciteitsmasten om, en kwamen 200.000 mensen in het donker te zitten. Woensdag kwam een man van 80 in Cowra om het leven toen er een boom op zijn auto viel.