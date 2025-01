Onrust Servië houdt aan: tienduizenden de straat op tegen publieke omroep

In de Servische hoofdstad Belgrado hebben tienduizenden mensen gisteren gedemonstreerd bij het gebouw van de publieke omroep RTS. Het was een van de grootste demonstraties in jaren tegen de omroep, die volgens de betogers een spreekbuis is van de regering.

Al jaren klinkt er om die reden kritiek op de omroep. In 2019 wisten anti-regeringsdemonstranten nog het gebouw van de omroep binnen te dringen. Betogers zijn nu boos omdat de staatstelevisie melding maakt van beschuldigingen van de populistische president Vucic tegen de universiteitsstudenten die de protesten leiden. Hij beweert dat ze betaald worden door buitenlandse geheime diensten met als doel zijn regering met geweld omver te werpen.

Zwaargewonde student

De betoging van gisteren kwam een dag nadat een student in het centrum van Belgrado zwaargewond was geraakt toen een auto inreed op een groep demonstranten. De vrouw van 20 kwam terecht op het dak van de wagen en maakte daarna een smak tegen de grond. Ze raakte gewond aan haar hoofd en ligt buiten levensgevaar in het ziekenhuis. De bestuurder is opgepakt en wordt aangeklaagd voor moord.

Het protest van gisteren maakte deel uit van de bredere demonstraties die al maanden worden gehouden rond de instorting van een dak van een treinstation in de noordelijke stad Novi Sad. Daarbij kwamen begin november vijftien mensen om het leven.

Bij het lawaaiprotest van gisteren hielden de demonstranten vijftien minuten stilte om de slachtoffers te herdenken. Ook riepen ze op tot een algemene staking in heel Servië.

De demonstranten willen van de regering weten hoe de overkapping heeft kunnen instorten. Velen denken dat corruptie en een slechte bouw een rol hebben gespeeld. Het station was net gerenoveerd door Chinese bouwbedrijven. Servië heeft nauwe banden met China. Opmerkelijk is dat de woede over het instorten van het stationsdak niet alleen groot is onder tegenstanders van Vucic, maar ook onder zijn aanhangers.