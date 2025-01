Met Schotse legende Law overleed laatste lid van heilige drie-eenheid United

Een jaar later vertrok hij naar Torino, een lucratief avontuur in het voor hem teleurstellend defensieve Italiaanse voetbal. Torino probeerde hem nog met winst te verkopen aan Juventus, maar Law stapte in het vliegtuig naar huis. Zijn volgende club werd Manchester United.

Voorhoede met Best en Charlton

Law trof een team in opbouw, bungelend in de onderste regionen van de First Division. Bobby Charlton gaf de fans hoop. Als een van de overlevenden van de vliegtuigcrash in 1958, waarbij onder meer acht United-spelers overleden, werd Charlton het eerste kopstuk van de ploeg.

Met het aantrekken van de inmiddels volwassen Law werd elegantie, charisma en lef toegevoegd. En doelpunten, tientallen per seizoen. Met de doorbraak van de 17-jarige George Best een jaar later had manager Busby zijn nieuwe stervoorhoede compleet.

De grote drie schitterden in de tijd dat voetbal steeds vaker op tv werd uitgezonden. United won twee landstitels (1965 en 1967) en veroverde in 1968 als eerste Engelse club de Europa Cup 1. De finale op Wembley (4-1 tegen Benfica) ging aan de neus van Law voorbij. Hij lag na een knieoperatie in het ziekenhuis.

"Ik was nog wel de aanvoerder. Het missen van de finale was de grootste teleurstelling van mijn leven", schreef hij later in zijn biografie 'The King'.

Kort na Law (1964) wonnen ook Charlton (1966) en Best (1968) de Ballon d'Or, in die tijd de prijs voor de beste Europese voetballer van het jaar.