Ook Israëlisch kabinet stemt in met staakt-het-vuren, gaat morgenochtend in

Ook het Israëlische kabinet heeft na een urenlang overleg ingestemd met het staakt-het-vuren met Hamas. Gisteren bevestigde premier Netanyahu al dat de onderhandelaars overeenstemming hadden bereikt met Hamas over een voorlopig bestand. Ook het Israëlische veiligheidskabinet had al ingestemd met het voorstel.

Eerder was al gezegd dat de instemming van het voltallige Israëlische kabinet een formaliteit zou zijn.

Vandaag om 15.00 uur worden de namen bekend van de eerste drie Israëlische gijzelaars die vrijgelaten worden. Het staakt-het-vuren gaat zondag om 11.15 uur in en om 15.00 uur komen de drie vrouwelijke gijzelaars vrij in Gaza. Gelijktijdig komen 95 gevangen Gazanen vrij. Onder hen zijn ook vrouwen.

Iedere week vrijlatingen

Vervolgens worden zes weken lang iedere week gijzelaars vrijgelaten uit Gaza in ruil voor een aantal gevangenen uit Israël. In totaal komen in de eerste fase 33 gijzelaars vrij. Dat zijn vrouwen en kinderen en mannen van boven de 50. Als eerste worden de levende gijzelaars geruild tegen gevangenen. Later worden ook de lichamen van overleden gijzelaars vrijgegeven in ruil voor gevangenen. In totaal staan de namen van 98 gijzelaars op de lijst. Onder hen zijn ook acht Thai, twee Nepalezen en een Rus.