Ook Israëlisch kabinet stemt in met staakt-het-vuren

Ook het Israëlische kabinet heeft na een urenlang overleg ingestemd met het staakt-het-vuren met Hamas. Gisteren bevestigde premier Netanyahu al dat de onderhandelaars overeenstemming hadden bereikt met Hamas over een voorlopig bestand. Ook het Israëlische veiligheidskabinet had al ingestemd met het voorstel.

Eerder was al gezegd dat de instemming van het voltallige Israëlische kabinet een formaliteit zou zijn.

Vandaag om 16.00 uur worden de namen bekend van de eerste drie Israëlische gijzelaars die vrijgelaten worden. Het staakt-het-vuren gaat zondag om 11.15 uur in en om 16.00 uur komen de drie vrouwelijke gijzelaars vrij in Gaza. Gelijktijdig komen 95 gevangen Gazanen vrij. Onder hen zijn ook vrouwen.

Iedere week vrijlatingen

Vervolgens worden zes weken lang iedere week gijzelaars vrijgelaten uit Gaza in ruil voor een aantal gevangenen uit Israël. In totaal komen in de eerste fase 33 gijzelaars vrij. Dat zijn vrouwen en kinderen en mannen van boven de 50. Als eerste worden de levende gijzelaars geruild tegen gevangenen. Later worden ook de lichamen van overleden gijzelaars vrijgegeven in ruil voor gevangenen. In totaal staan de namen van 98 gijzelaars op de lijst. Onder hen zijn ook acht Thai, twee Nepalezen en een Rus.

Ook is afgesproken dat er een crisiscentrum wordt geopend in de Egyptische stad Caïro om de Philadelphi-corridor te beheersen. Israël moet 45 dagen na het ingaan van het bestand weg zijn uit deze smalle strook land aan de grens tussen de Gazastrook en Egypte.

Sabbat

Omdat de Joodse rustdag sabbat al was ingegaan voor er gestemd zou worden, hebben orthodoxe ministers hun stem vooraf uitgebracht op papier. De meesten hebben daar ook een foto van gedeeld om te bewijzen dat ze voor het akkoord hebben gestemd.

Drie ministers, onder wie Smotrich van Financiën en Ben-Gvir van Nationale Veiligheid, stemden tegen het akkoord. Dat was van tevoren ook al bekend. De twee ultrarechtse ministers spreken zich al vele maanden uit tegen een staakt-het-vuren. Ben-Gvir heeft gisteren ook gedreigd om uit de coalitie met Netanyahu te stappen als de deal werd aangenomen. Dat is vooralsnog niet gebeurd.

Zo gaat het verder

Over 16 dagen beginnen de onderhandelingen voor de volgende fase van het bestand. Daarin zal onder meer gesproken worden over de vrijlating van de resterende gijzelaars, onder wie Israëlische mannen die de leeftijd hebben om te dienen in het leger.

De vervolgonderhandelingen zullen vermoedelijk nog moeizamer verlopen omdat coalitiepartners van Netanyahu grote bedenkingen hebben bij verdere toezeggingen aan Hamas.