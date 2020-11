Oranje wint in Polen, maar ontbreekt toch op eindtoernooi Nations League

Het Nederlands elftal heeft de Nations League woensdagavond afgesloten met een overwinning in en tegen Polen: 2-1. Dat was echter niet genoeg om voor de tweede keer op rij de finaleronde van de Nations League te bereiken. Daarvoor had Oranje puntenverlies van Italië nodig, maar de Azzurri zegevierden dankzij doelpunten van Andrea Belotti en Domenico Berardi bij Bosnië en Herzegovina: 2-0. De zege van Oranje in Polen kwam moeizaam tot stand. De ploeg van bondscoach Frank de Boer creëerde kans op kans, maar had de zaken achterin niet goed op orde. Polen kon, met sterspeler Robert Lewandowski in de spits, zo diverse keren gevaarlijk counteren. Matige organisatie leidt tegengoal in Er zouden frisse benen aan de aftrap staan, verklapte De Boer dinsdagochtend al over zijn opstelling. "Die moeten voor de winst zorgen." Maar binnen vijf minuten keek Oranje al tegen een achterstand aan, na een matige defensieve organisatie. Die stond niet goed, toen Hateboer bij een ingooi makkelijk balverlies leed. Het uitstappen van Stefan de Vrij zorgde vervolgens voor een gapend gat, Davy Klaassen werd eruit gesprint door Kamil Józwiak en Daley Blind kwam te laat. De Poolse buitenspeler kapte naar binnen en scoorde enigszins gelukkig via de paal.

Eindstand Nations League Oranje - NOS

De Nederlandse verdediging weifelde op een soortgelijke manier toen Przemyslaw Placheta na een kwartier vanaf rechts vrij kon opstomen tot in het zestienmetergebied. Zijn schot spatte uiteen op de paal. Toverwoord: effectiviteit Verdedigend was het broos, maar het aanvalsspel van Oranje was daarentegen creatief en met tempoversnellingen. Nederland drukte Polen steeds meer naar achteren en zocht een gaatje in de as. Eenzelfde spelbeeld als te zien was in de vorige wedstrijd, afgelopen zondag tegen Bosnië en Herzegovina. Na de vroege tegengoal van de Polen creëerde Nederland een spervuur aan kansen, maar 'effectiviteit' bleek het toverwoord. Want een schot van Georginio Wijnaldum miste kracht en een open kopkans van Donyell Malen ontbeerde de juiste richting. Verder hadden ook Memphis Depay, Davy Klaassen en Frenkie de Jong de gelijkmaker op de schoen. In de hele eerste helft loste Oranje acht schoten, waarvan drie op doel.

Georginio Wijnaldum baalt van een van de vele gemiste kansen van Oranje - ANP

Om de achterstand niet groter te maken, moest na rust de organisatie achterin op orde zijn. Maar na al een minuut spelen was dat allerminst het geval. Na balverlies gaf Oranje de Polen opnieuw ruim baan in de tegenaanval. Gelukkig voor Nederland verzuimden zij de voorsprong uit te breiden. Het Nederlands elftal had ten opzichte van de eerste helft vervolgens meer moeite kansen te creëren. Na ruim een uur spelen was Depay dicht bij een goal, maar de vingertoppen van de Poolse doelman Lukasz Fabianski zaten in de weg. Eindelijk vallen de goals Twintig minuten voor tijd trachtte De Boer het tij te breken met diverse wissels. Nadat Denzel Dumfries was ingevallen voor Hateboer, kwam Donny van de Beek in het veld voor Klaassen, Steven Berghuis voor Stengs en Owen Wijndal voor Van Aanholt. En een van hen, Dumfries, stond aan de basis van de gelijkmaker van Oranje. De rechtervleugelverdediger kopte de bal in het strafschopgebied terug op aanvoerder Wijnaldum, die naar beneden werd getrokken door Jan Bednarek: penalty Nederland. Depay kende vanaf elf meter geen enkele twijfel en joeg de bal ongenadig hard in de linker kruising: 1-1. Bekijk de openingsgoal van de Polen, de penalty van Depay en de winnende van Wijnaldum:

In de laatste tien minuten liet De Boer zien de wedstrijd graag te willen winnen. Hij bracht stormram Luuk de Jong toen Berghuis aanlegde voor een corner, maar precies op dat moment trok Nederland de winst naar zich toe. Uit die hoekschop kopte Wijnaldum via de rug van de Pool Tomasz Kedziora raak in de verre hoek, waardoor Nederland als tweede eindigde in groep A van de Nations League.