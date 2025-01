Man klampt zich vast aan Duitse hogesnelheidstrein

In Duitsland is een man op een hogesnelheidstrein gesprongen die net was vertrokken. Hij heeft zich daarna ruim 30 kilometer tussen twee wagons ingeklemd.

De 40-jarige man uit Hongarije was in München in de ICE richting Lübeck gestapt. Hij was op het perron in Ingolstadt in Beieren uitgestapt om te roken. Toen de trein wegreed, sprong de man op een beugel die twee wagons met elkaar verbindt en hield hij zich vast aan kabels. Volgens The Guardian deed hij dat omdat zijn bagage in de trein lag.

De politie zegt tegen de krant Bild dat hij geluk heeft gehad. "Kort na vertrek was de ICE al op snelheid." Volgens Bild haalde de trein een topsnelheid van 282 kilometer per uur.

'Geen noodstop mogelijk'

Reizigers op het perron zagen hoe de man zich had vastgeklampt en waarschuwden de autoriteiten. Volgens de spoorwegpolitie kon er geen noodstop gemaakt worden, omdat de man door de kracht van de remmen waarschijnlijk van de trein zou worden geslingerd.

Na tien minuten kwam de trein gecontroleerd tot stilstand op het perron in Kinding, ook in Beieren. De man raakte niet gewond.

Hij is opgepakt omdat hij ook geen geldig vervoersbewijs had. Verder wordt hij beschuldigd van het verstoren van de dienstregeling.