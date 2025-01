Taakstraffen geëist tegen betrokkenen dodelijk speedbootongeluk op de Maas

Het Openbaar Ministerie heeft taakstraffen van 180 uur geëist tegen twee mannen van 65 en 59 jaar voor hun betrokkenheid bij een dodelijk speedbootongeluk in 2021 op de Maas. Een derde betrokkene (55) hoorde schuld zonder straf eisen.

De drie mannen zaten in twee speedboten die op 5 september bij Roermond met hoge snelheid op elkaar botsten. Alle vijf opvarenden raakten gewond. Een slachtoffer, een 20-jarige man, overleed later aan zijn verwondingen. Zijn destijds 18-jarige vriendin raakte voor de rest van haar leven verlamd.

Een van de bestuurders, de 65-jarige verdachte, zat alleen op de boot. De andere bestuurder, de 55-jarige man, zat samen met de derde verdachte en de twee slachtoffers in de andere speedboot.

Geen vaarbewijs

Het OM is van mening alle drie de mannen schuld hebben aan het ongeluk. De beide bestuurders zouden onvoorzichtig en te snel hebben gevaren. Gezien de drukte op het water hadden ze voorzichtiger moeten zijn, vindt justitie.

Daarnaast had de 55-jarige verdachte geen vaarbewijs. De 59-jarige man die naast hem zat had dat wel, en was daarmee gezagvoerder. Volgens het OM had hij daarom moeten ingrijpen, wat hij niet deed. "Als gezagvoerder van de boot is hij nalatig geweest", zei de officier van justitie.

Verdachte ook vader dodelijk slachtoffer

Omdat de 55-jarige bestuurder door het ongeluk zijn 20-jarige zoon verloor, eist het OM een schuldigverklaring zonder oplegging van straf tegen de man. "De nachtmerrie van iedere ouder", zei de officier van justitie.

Tegen de andere twee verdachten eist het OM naast de taakstraffen ook een ontzegging van hun vaarbewijs voor een jaar en een schadevergoeding voor het zwaargewonde slachtoffer.

Volgens omroep L1 zeiden beide bestuurders in de rechtszaal dat ze onschuldig zijn en konden ze beiden naar eigen zeggen een botsing niet voorkomen. De rechter doet over vier weken uitspraak.