Kvaratschelia voor 70 miljoen euro naar PSG, duurste transfer deze winter

Met 70 miljoen euro is de vleugelaanvaller vooralsnog de duurste speler van deze transferwindow. Maar hij is daarmee niet de duurste transfer uit de historie van de Franse club.

Dat was de overgang van de Braziliaan Neymar. Hij kwam in 2017 voor 222 miljoen euro over van Barcelona en is daarmee de duurste voetballer aller tijden.