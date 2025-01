Koploper Volendam profiteert van verlies Excelsior, twee duels tijdelijk stilgelegd

De ploeg van trainer Rick Kruys kwam al na vijf minuten op voorsprong via Robert Mühren, die op aangeven van Bilal Ould-Chikh binnenkopte. Vlak na rust was de thuisploeg via Xavier Mbuyamba en opnieuw Mühren (benutte strafschop) nog tweemaal trefzeker.

In de tweede helft liet Volendam de bal aan Vitesse, maar na een uur spelen scoorde Henk Veerman de 4-0 namens de Volendammers. De 33-jarige spits vertrok precies op tijd om een steekpass van Jamie Jacobs met de punt van zijn schoen in het doel te werken.

Excelsior laat punten liggen

Drie dagen na de bijna-bekerstunt tegen PSV liet Excelsior in Leeuwarden kostbare punten liggen. De ploeg van trainer Ruben den Uil kwam vlak voor rust op achterstand door een doelpunt van Matthias Nartey, die vlak voor rust een counter afrondde.

Ondanks een overwicht in balbezit slaagde Excelsior er in de tweede helft niet in om het Cambuur moeilijk te maken. Voor de Rotterdammers is het de eerste competitienederlaag sinds eind oktober, toen het in eigen huis met dezelfde cijfers verloor van de ploeg uit Friesland.