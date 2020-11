België met Spanje, Frankrijk en Italië naar finaletoernooi Nations League

Bekijk hier de samenvatting van België-Denemarken - NOS

België heeft zich woensdag ten koste van Denemarken geplaatst voor het finaletoernooi van de Nations League. In Leuven werd het 4-2 tegen de Scandinaviërs en dat was voor de Rode Duivels ruim voldoende om groepswinnaar te worden. Naast België plaatsten ook Spanje, Frankrijk en Italië zich voor de 'Final Four', dat in 2021 in Italië zal worden georganiseerd. Al in de derde minuut was het raak voor België, dat uit de startblokken schoot. Youri Tielemans schoot van afstand raak. Het was de zevende Nations League-wedstrijd op rij waarin de Belgen al binnen een kwartier op voorsprong kwamen.

Eindstand in tweede groep van de A-divisie - NOS

Daarna zakten de Belgen wat in. De Denen kwamen langzaam in de wedstrijd, toonden meer initiatief en dat werd in de zeventiende minuut beloond met de gelijkmaker. Jonas Wind kopte raak. De Denen mochten hopen, kregen wat kansjes, maar het bleef een rommelige wedstrijd. België vreesde dat het net als twee jaar geleden nog misging. De ploeg mocht toen met één doelpunt verschil verliezen van Zwitserland, kwam met 2-0 voor, maar ging met 5-2 onderuit. Het bleef de Rode Duivels ditmaal bespaard. Na een klein uur spelen schonk Youri Tielemans Romelu Lukaku een kans en diens schot belandde via Kasper Schmeichel in het Deense doel: 2-1. Nadat Lukaku ook de 3-1 voor zijn rekening had genomen in de 69ste minuut, was het pleit wel beslecht. Daar veranderde ook een knullig eigen doelpunt van Thibaut Courtois, die zich verkeek op een terugspeelbal van Nacer Chadli, niets meer aan. Engeland De andere wedstrijd in de groep, tussen Engeland en IJsland, werd nooit een wedstrijd: 4-0. Het was al duidelijk dat de Scandinaviërs vierde en laatste zouden eindigen. In de volgende groepsfase van de Nations League acteren zij een niveau lager.