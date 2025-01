Rusland en Iran sluiten samenwerkingsovereenkomst voor twintig jaar

Rusland en Iran hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de komende twintig jaar. Ze gaan hun samenwerking op militair en economisch gebied uitbreiden. De Iraanse president Pezeshkian heeft een bezoek gebracht aan zijn Russische ambtgenoot Poetin in Moskou.

De twee landen willen ook de samenwerking van hun inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten intensiveren. Daarnaast willen ze militair personeel gaan uitwisselen en de samenwerking in de olie- en gassector vergroten.

Het Russisch-Iraanse akkoord lijkt op een samenwerkingsverdrag dat Rusland vorig jaar met Noord-Korea heeft gesloten. Er is wel een belangrijk verschil: Noord-Korea en Rusland beloofden elkaar te hulp te schieten als een van de twee landen aangevallen wordt.

Die afspraak ontbreekt in de deal tussen Rusland en Iran.Wel wordt benadrukt dat als een van de twee landen "wordt blootgesteld aan agressie" het andere land de "agressor" niet zal bijstaan.

Iraanse drones

De twee landen haalden de afgelopen jaren hun banden al aan. Westerse landen beschuldigen Iran van het leveren van drones aan Rusland, die het land inzet in Oekraïne. Officieel ontkent Iran betrokken te zijn bij de oorlog.

Vorig jaar trad Iran, samen met een aantal andere landen, toe tot de groep BRICS-landen, die is opgericht als tegenwicht tegen de G7, een groep van rijke industriële landen. Tot de annexatie van de Krim in 2014 behoorde ook Rusland tot deze groep, die toen de G8 heette.

Westerse landen hebben de afgelopen jaren zowel Rusland als Iran sancties opgelegd. Met deze overeenkomst willen de landen een deel van die belemmeringen wegnemen en hun positie in de regio versterken.

As van verzet

Met de val van het Assad-regime in Syrië, vorige maand, raakte Iran opnieuw een belangrijke bondgenoot kwijt. Irans zelfverklaarde 'As van verzet', bestaande uit sjiitische regeringsleiders en militante bewegingen in het Midden-Oosten, was al verzwakt doordat in de gelederen van Hamas en Hezbollah afgelopen jaar veel slachtoffers zijn gevallen in de strijd met het Israëlische leger.

Het is de bedoeling dat de overeenkomst over twintig jaar automatisch met perioden van vijf jaar verlengd zal worden.