Waterpolosters winnen weer wereldbekerduel, zaterdag wacht olympisch kampioen

De Nederlandse waterpolovrouwen blijven maar winnen op het wereldbekertoernooi in Griekenland. Het gastland werd vrijdag met 11-10 verslagen.

Oranje, de nummer drie van de Olympische Spelen, had eerder al gewonnen van Australië (11-9), Italië (11-8) en Israël (21-6) en plaatste zich zo voor de superfinale in China. De inzet in de rest van het wereldbekertoernooi is om een zo goed mogelijke uitgangspositie te verkrijgen voor die superfinale.

Daar is de ploeg van Evangelos Doudesis dus goed mee begonnen. Simone van de Kraats en Sabrina van der Sloot waren drie keer trefzeker. Maxine Schaap schoot twee keer raak en de overige doelpunten kwamen op naam van Lieke Rogge, Lola Moolhuijzen en Nina ten Broek.

Zaterdag is de volgende wedstrijd van Nederland. Olympisch kampioen Spanje is dan de tegenstander en zondag volgt opnieuw een ontmoeting met Australië, de nummer twee in Parijs.