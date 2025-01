Manchester United-icoon en Gouden Bal-winnaar Denis Law (84) overleden

Voormalig topvoetballer Denis Law is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Manchester United, waarvoor de Schot elf jaar voetbalde, vrijdagavond namens de familie bekendgemaakt.

"Met pijn in het hart vertellen we jullie dat onze vader Denis Law helaas is overleden. Hij heeft een zware strijd geleverd, maar hij heeft nu eindelijk vrede", valt te lezen op de website van de Engelse club.

Law is de enige Schotse voetballer die ooit de Ballon d'Or heeft gewonnen. Hij maakte furore in de voorhoede van Manchester United met Bobby Charlton en George Best, waarmee de ploeg in 1965 en 1967 kampioen werd en de Europa Cup 1 won in 1968.