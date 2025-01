Tennissers ruziën met fans op Australian Open: 'Misschien heb je al wat drankjes op'

Waar de ene tennisspeler er kracht uit haalt, kan de ander ze wel schieten: de fans op de Australian Open. De Amerikaanse Danielle Collins hoorde deze week tot de laatste groep. Zij kreeg het aan de stok met fans die haar continu aan het uitjoelen waren.

Dat zorgde voor bijzondere uitspraken van de tennisster en nu schaart een van de grote favorieten, Novak Djokovic, zich achter haar.

Wat gebeurde er?

Collins speelde donderdag haar tweederondepartij tegen de Australische Destanee Aiava. Niet geheel verrassend was het publiek op de hand van Aiava en werd Collins meerdere keren uitgejoeld. Na afloop van de wedstrijd liet de Amerikaanse in woord en gebaar merken wat zij ervan vond.

Na haar gewonnen partij gaf ze het publiek onder meer sarcastische handkusjes en was ze eveneens dubbelzinnig in haar uitspraken.

"Nu ik hier 2,5 uur moet tennissen, dacht ik: ik kan beter die dikke, vette cheque meepakken. Ik houd namelijk wel van een vijfsterrenvakantie, dus een groot deel van het prijzengeld zal daar wel heen gaan. Bedankt dat jullie mij zo steunen. Het ding is dat de mensen die je haten uiteindelijk je rekeningen betalen."

Djokovic is 'groot fan'

Die uitspraken zorgden voor kritiek van tennisfans, die haar beschuldigden van onsportief gedrag. Ze vroegen zich ook af of ze niet beter haar prijzengeld kon doneren aan hulp voor slachtoffers van de natuurbranden in Los Angeles, zoals haar landgenoot Taylor Fritz dat beloofde.

Maar vrijdag kreeg Collins ineens steun uit onverwachte hoek. "Ik ben groot fan van haar. Dat was ik al, maar nu helemaal", zei Novak Djokovic op een persconferentie. De tienvoudig winnaar van de Australian Open begreep de reactie van de Amerikaanse helemaal.

"Ik vond het geweldig. Alles wat ze zei op het veld en naast het veld. Ik hoorde dat mensen vonden dat ze bepaalde dingen niet had moeten zeggen, ik denk juist dat ze het goed heeft aangepakt. Ik denk dat ik niet zo beleefd zou zijn. Ik ken het gevoel dat iedereen tegen je is. Ik denk dus dat ze juist erg grappig en slim was."