Gasunie legt netwerk aan voor 'het nieuwe gas', maar waar blijft de groene waterstof?

De Gasunie wil met het netwerk het kip-eiprobleem helpen oplossen. Aanbod moet de vraag stimuleren, volgens Terpstra. "We weten dat we groene waterstof nodig hebben, des te meer reden om het te stimuleren en los te trekken in Nederland." Met het waterstofnetwerk kan er meer geproduceerd en geïmporteerd worden, waardoor de prijs omlaag gaat, als het goed is.

Voor de productie van groene waterstof is veel elektriciteit nodig. Als er veel zon en wind is, kunnen waterstoffabrieken al overtallige duurzame elektriciteit omzetten in waterstof.

De kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet liggen in Nederland alleen veel hoger dan in Duitsland en België. Duitsland geeft waterstoffabrieken zelfs vrijstelling van deze transportkosten, ziet Terpstra. "Op dit moment zien we dat de landen om ons heen betere condities hebben dan Nederland."