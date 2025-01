Handballers door op WK, bondscoach bespuugd na grimmig duel met Noord-Macedonië

"De sfeer was heftig", aldus assistent-coach Wai Wong in NOS Langs de Lijn en Omstreken. "Na het duel stond een aantal van onze spelers dicht bij de goal, met daarachter supporters van Noord-Macedonië, Die begonnen massaal met dingen te gooien. We konden niets anders dan naar binnen gaan."

Oranje gaat een klacht indienen bij de mondiale handbalbond, zegt Wong. "Het was intimiderend, maar gelukkig is er niemand gewond geraakt. We laten het hier zeker niet bij en gaan hier een rapport van maken. Dit hoort niet op een handbalveld thuis."

Oranje aan kop in poule

De handballers waren woensdag in het openingsduel al ruim te sterk voor Guinee. Oranje speelt zondag de laatste wedstrijd van de groepsfase tegen Hongarije, dat in het eerste duel gelijkspeelde (27-27) tegen Noord-Macedonië.

In de poule met vier landen gaan de beste drie door en Nederland heeft zich met één duel te gaan dus al verzekerd van de volgende ronde van het eindtoernooi, dat wordt gehouden in Kroatië, Denemarken en Noorwegen.

Door de zege op Noord-Macedonië gaat Oranje na twee duels met vier punten aan kop in groep D. In de volgende fase treft het sowieso Oostenrijk en zesvoudig wereldkampioen Frankrijk. Het bereiken van de kwartfinales is het doel van Oranje, dat voor de derde keer meedoet aan het WK.

Tegenstand

Waar Nederland tegen Guinee al in de eerste helft ruimschoots het verschil maakte, bood Noord-Macedonië beduidend meer tegenstand. Pas in de slotfase van de gelijkopgaande eerste helft creëerde Oranje een gat van drie punten.

Met vijf goals was Rutger ten Velde wederom belangrijk voor Nederland. Samen met Lars Kooij (vier treffers) was hij goed voor de helft van de doelpuntenproductie van Oranje, dat met een 18-15 voorsprong de rust in ging.