Inval bij Hongaarse anti-corruptie-chef op beschuldiging van corruptie

In Hongarije heeft de politie een inval gedaan bij de anti-corruptiewaakhond van het land. Gisteren doorzocht de politie het kantoorgebouw en het huis van het hoofd daarvan, Ferenc Biró. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van corruptie en machtsmisbruik.

In een verklaring spreekt Biró tegen dat hij schuldig is aan corruptie, melden Hongaarse media. Wel zei hij dat zijn vrouw af en toe gebruik heeft gemaakt van de dienstauto. Biró stelt dat de inval politiek gemotiveerd is en verband houdt met lopende onderzoeken van de toezichthouder.

Bij de inval zijn namelijk duizenden documenten in beslag genomen, waaronder die van onderzoeken die nog bezig zijn, stelt Biró. Een daarvan gaat over het ministerie van communicatie en geheime diensten. Tien dagen geleden hebben de Verenigde Staten de minister op de sanctielijst gezet vanwege corruptie.

Biró zegt dat hij zijn werk zal voortzetten. Hongaarse media richten hun pijlen ook op hem: daarin wordt gemeld dat hij geld van de organisatie heeft gebruikt om zijn huis te renoveren en een honderd meter lang hek heeft laten aanleggen. Biró zegt daarover dat dit voor zijn veiligheid is, omdat hij bij zijn aantreden veel bedreigingen kreeg.

Subsidie vervalt

De instantie werd in 2022 opgericht omdat de Europese Unie beter toezicht wil op hoe EU-subsidies worden uitgegeven.

Dat jaar bevroor de Europese Commissie een miljard euro bestemd voor Hongarije, omdat het land niet voldeed aan bepaalde EU-normen en te weinig deed tegen corruptie. Eind vorig jaar maakte de Commissie bekend dat de subsidie vervalt. Het was de eerste keer dat de Europese Commissie een dergelijke maatregel nam tegen een lidstaat.

Meerdere miljarden blijven vooralsnog bevroren. Hongarije moet de komende jaren een aantal doelstellingen behalen om het geld alsnog te krijgen.