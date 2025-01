Cruciaal voor deal Israël-Hamas: de gijzelaars en gevangenen, wie zijn zij?

Een belangrijk onderdeel van het akkoord tussen Israël en Hamas over een staakt-het-vuren in Gaza is de vrijlating van gijzelaars en gevangenen door beide zijden. Om wie gaat het en hoeveel mensen zijn nog in leven? In dit verhaal geven we een overzicht en aan een aantal van hen een gezicht.

Bij de terreuraanslag op 7 oktober 2023 ontvoerde Hamas in totaal 251 mensen naar Gaza. Een deel is levend teruggekeerd, bijvoorbeeld bij eerdere deals over vrijlatingen, en de lichamen van tientallen dode gijzelaars zijn uit Gaza gehaald. Israël gaat ervan uit dat nu nog 60 gijzelaars in Gaza in leven zijn, van 34 gijzelaars in Gaza wordt aangenomen dat ze niet meer leven.