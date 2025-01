Resultaat laboratoriumtesten bekend: geen MKZ, maatregelen blijven wel

In Nederland is het besmettelijke mond-en-klauwzeervirus (MKZ) niet aangetroffen. Dit blijkt uit de eerste resultaten van laboratoriumtesten bij 126 vleeskalver- en zes rundvleesbedrijven en één schapenbedrijf.

Landbouwminister Wiersma is opgelucht over de resultaten, maar vindt het nog niet verstandig om de maatregelen op te heffen die verspreiding moeten voorkomen. "Het is te vroeg om er helemaal gerust op te zijn", schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Woensdag zei de minister al dat er geen signalen waren van MKZ, maar had ze de onderzoeksresultaten nog niet in handen.

Uitvoerverbod voor kalfjes

In de buurt van de Duitse hoofdstad Berlijn dook vorige week het virus op dat evenhoevige dieren, zoals runderen, schapen, varkens en geiten, kan treffen. Het MKZ-virus is dodelijk en als één dier is besmet worden uit voorzorg alle dieren op een getroffen bedrijf gedood.

Nederland nam vanwege de Duitse uitbraak voorzorgsmaatregelen, zoals een uitvoerverbod voor kalfjes. Ook mogen vleeskalverbedrijven niet bezocht worden en werden vaccins ingeslagen.

Maar er waren sinds 1 december zeker 3600 kalveren naar Nederland gekomen vanuit de Duitse deelstaat Brandenburg, in de buurt van Berlijn. Dus Nederlandse boeren vreesden dat het virus ook hier zou opduiken.

Volgende week

Alle afgenomen testen in Nederland blijken negatief, schrijft de minister. Er komen nog meer uitslagen van laboratoriumtesten, en die worden in de loop van volgende week verwacht.

Dan besluit Wiersma of de MKZ-maatregelen in Nederland opgeheven kunnen worden. In Duitsland zijn ook geen nieuwe besmettingen gevonden.