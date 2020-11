Jong Oranje verliest laatste groepswedstrijd in Portugal

Jong Oranje, dat al zeker was van het Europees kampioenschap in 2021, heeft woensdagavond de laatste groepswedstrijd in Portugal verloren.

Beide ploegen speelden vol op de winst. Die instelling leverde een aantrekkelijke en bij vlagen ook grimmige wedstrijd op, in een hoog tempo, met veel inzet en strijdlust, en de nodige doelkansen. Portugal was net iets scherper in de afronding.

Fábio Vieira zette de thuisploeg al na twee minuten op voorsprong. Cody Gakpo zette Jong Oranje in Portimão vlak voor rust op gelijke hoogte. Acht minuten na rust was Vieira echter opnieuw trefzeker.

Bondscoach Erwin van der Looi koos voor de voorhoede Myron Boadu-Justin Kluivert. Topscorer Kai Sierhuis, die in de laatste twee interlands beide keren een hattrick maakte, moest genoegen nemen met een plek op de reservebank.

Einde zegereeks

Met de nederlaag in Portugal kwam er een einde aan de lange zegereeks van Jong Oranje. De ploeg won 12 duels op rij.

Beide ploegen eindigden de kwalificatiereeks op 27 punten. Op basis van onderling resultaat werd Jong Oranje groepswinnaar. Het duel in Doetinchem won Nederland in oktober met 4-2.

Het Europees kampioenschap 2021 wordt in twee delen afgewerkt in voornamelijk Hongarije en Slovenië.