Minister grijpt in: kleiner deel systeem .nl-domeinnamen naar Amazon

De geplande verhuizing veroorzaakte vorig jaar veel onrust in de Nederlandse internetsector. Critici zeiden dat het Nederlandse internet hiermee te afhankelijk zou worden van de Amerikaanse overheid.

Het ministerie liet afgelopen jaar onderzoek doen naar de risico's van de verplaatsing, door onder andere de AIVD en accountants- en adviesbureau KPMG. De uitkomsten van dat onderzoek maakten dat "het nodig was om in te grijpen", stelt Beljaarts. "Zodat een deel in Nederland blijft en deel naar de public cloud kan."

'Niet nóg afhankelijker'

Digitale autonomie is volgens het ministerie een belangrijk onderwerp. "We willen niet nog afhankelijker worden van Amerika en China", laat een woordvoerder van minister Beljaarts weten. "We willen dat de zeggenschap over het systeem in Nederlandse, Europese handen blijft."

Daarom keek KPMG op verzoek van het ministerie naar mogelijke alternatieve Nederlandse of Europese aanbieders. Maar zij voldoen nu niet aan alle criteria, was de conclusie.

Daarom is ervoor gekozen om een kleiner deel van de techniek te verhuizen. Verder zijn er meer voorwaarden gesteld aan de verhuizing, om risico's te verkleinen, zegt de woordvoerder van de minister. "En het idee is dat het systeem in de toekomst teruggaat naar een Nederlandse of Europese aanbieder."