Van YouTubehit naar wereldtour: voor tieners voelen Bankzitters als vrienden

In 2023 waagden de Bankzitters zich aan het insturen van een liedje voor het Eurovisie Songfestival, maar het nummer Cupido werd niet geselecteerd als Nederlandse inzending.

Volgens Landburg zit het succes van de groep onder andere in de humor van de teksten. "De kracht is dat het bijna voelt alsof je naar een verhaal van je vrienden luistert", aldus Landburg. "De muziek is niet alleen grappig, maar ook simpel en fijn om naar te luisteren."

Muzikaal zijn ze best sterk, vindt de muziekkenner, hoewel de jongens muziek maken er in eerste instantie bij deden. "De nummers luisteren lekker weg en je wordt er vrolijk van." Vooral Matthy heeft volgens haar een goede zangstem en ervaring met muziek maken, wat de groep erg helpt.

Dat ze immens populair zijn, is volgens Landburg bewezen door de miljoenen streams en de uitverkochte shows in de Ziggo Dome. Vorig jaar was hun show binnen een uur uitverkocht, iets wat volgens de muziekjournalist nog niet heel veel artiesten is gelukt. "En welke Nederlandse YouTubegroep doet er nog meer shows in Tokio? Dat is toch wel heel indrukwekkend."

Geen bijzaak meer

De groep begon eigenlijk met muziek als een leuke toevoeging. "Maar je kunt het geen bijzaak meer noemen als je elke keer de Ziggo Dome uitverkoopt", zegt Bankzitter Van Heest.

Hoewel hun video's meer dan een miljoen keer worden bekeken, is op het podium staan inmiddels een groot genot voor de groep. Dit omdat ze ineens voor 15.000 schreeuwende fans staan. "Dat is echt een heel ander gevoel", aldus Van Heest.

Volgend jaar gaan de Bankzitters op wereldtournee. De hoeveelheid reacties van fans op de aankondiging van shows in New York en Tokio verbaast Van Heest. Ze kregen volgens hem ontzettend veel e-mails met de vraag hoe mensen kaartjes konden kopen. Dat de liedjes voornamelijk in het Nederlands zijn vormt volgens de Bankzitter geen drempel, omdat er veel Nederlanders in die steden wonen.

De groep is overweldigd door al het enthousiasme. "Het is een soort droom waar we niet wakker uit worden en hopelijk zolang mogelijk in blijven hangen", aldus Van Heest.