Inauguratie Trump bij Capitool verplaatst naar binnen vanwege de kou

De inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten, komende maandag, wordt naar binnen verplaatst vanwege extreme kou. Trump schrijft op zijn socialemediaplatform dat de weersomstandigheden gevaarlijk kunnen zijn voor bezoekers.

"Volgens het weerbericht voor Washington D.C. zou de temperatuur tot een laagterecord kunnen dalen", aldus Trump. "Er raast een poolstorm over het land. Ik wil niet dat mensen op de een of andere manier gewond raken." Het wordt maandag in de Amerikaanse hoofdstad naar verwachting maximaal -5 graden Celsius.

Trump en de verkozen vicepresident J.D. Vance worden beëdigd in de Rotunda van het Capitool, het gebouw waar het Amerikaanse Congres zetelt. Het is een ronde hal die vooral wordt gebruikt voor ceremoniële evenementen en het opbaren van belangrijke personen. De festiviteiten rondom de inauguratie blijven volgens Trump hetzelfde.

De laatste keer dat de inauguratie van een Amerikaanse president binnen plaatsvond was in 1985, toen Ronald Reagan ook in de Rotunda van het Capitool werd beëdigd voor zijn tweede ambtstermijn als president.