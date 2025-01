Premier Schoof neemt voortouw bij stikstofprobleem: 'Nederland mag niet op slot'

Deze ingrijpende uitspraak heeft terugwerkende kracht. Premier Schoof probeert ongeruste bewoners gerust te stellen en denkt niet dat hun nieuwe onderkomen gesloopt moet worden. Voor minister Keijzer van Volkshuisvesting zou dit ook onacceptabel zijn.

Maar er is wel een nieuw probleem bijgekomen, benadrukt de premier. Daarom neemt hij nu zelf de leiding. "Ik wil duidelijk maken dat het echt belangrijk is." Ook minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat zegt zich grote zorgen te maken over de "flinke schep extra problemen" die de Raad van State heeft veroorzaakt. Hij weet niet of Schiphol nu gedwongen zal worden om extra te krimpen.

De premier wil niet vooruitlopen op de vraag welke maatregelen nog mogelijk zijn om de stikstofcrisis effectief aan te pakken. "We gaan alle opties onder ogen zien om te voorkomen dat Nederland op slot gaat." Hij denkt dat de commissie zeker een paar weken bezig is. "Dit is volgende week niet meteen opgelost."

