Kaag tijdelijk VN-gezant voor het Midden-Oosten, blijft coördinator wederopbouw Gaza

Sigrid Kaag is door VN-secretaris-generaal António Guterres benoemd tot VN-gezant voor het Midden-Oosten. Een woordvoerder van Kaag meldt aan Nieuwsuur dat het om een aanstelling gaat voor een paar maanden.

Kaag zal ook haar huidige rol als coördinator Humanitaire Hulp en Wederopbouw van de Gazastrook van de Verenigde Naties blijven vervullen, zegt een VN-woordvoerder.

Guterres is nog op zoek naar een permanente vervanger voor de Noor Tor Wennesland, die eind vorig jaar aftrad na de functie vier jaar te hebben bekleed.

Kaag was in een verder verleden ook al werkzaam voor de VN. Zo werkte ze in 1994 voor VN-hulporganisatie UNRWA in Jeruzalem en was ze VN-adviseur in Khartoem en Nairobi en onder-secretaris-generaal van de VN in Syrië en Libanon.

Vloeiend Arabisch

Ze begon ongeveer een jaar geleden als VN-coördinator humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza. Vanwege haar ervaring bij de VN en haar werkzaamheden als diplomaat werd ze als een uitermate geschikte kandidaat gezien. Kaag spreekt vloeiend Arabisch en daarnaast nog vijf andere talen.

In 2017 haalde D66 de toen 55-jarige Kaag naar Nederland voor een ministerspost. Ze werd minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, partijleider van D66, minister van Buitenlandse Zaken en minister van Financiën. In 2024 verliet ze de landelijke politiek weer.