Colombiaanse president schort vredesonderhandelingen met ELN-rebellen op

Correspondent Latijns-Amerika Boris van der Spek:

"Het opschorten van de vredesbesprekingen met de ELN komt niet als een verrassing. Hoewel het een tegenvaller is voor president Petro, die het bereiken van vrede met gewapende groeperingen tot een speerpunt van zijn beleid heeft gemaakt, is de ELN tijdens de besprekingen doorgegaan met aanvallen en ontvoeringen. Deze laatste aanval in Catatumbo lijkt de druppel te zijn geweest.

Wat de besprekingen met de ELN extra bemoeilijkt, is het feit dat de groep zelf is versplinterd. Er zijn meerdere afsplitsingen, onder meer in het zuiden van Colombia, en daarnaast bevinden de leiders van de ELN zich in Venezuela en Cuba. De groep zelf is ook getransformeerd. Inmiddels bestaat het merendeel van de leden uit huurlingen uit Venezuela die grof geld verdienen met drugshandel en illegale mijnbouw.

Dat er momenteel spanningen zijn tussen de Colombiaanse regering en de Venezolaanse president Maduro, die garant staat voor het proces, helpt ook niet mee."