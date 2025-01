Hoe de uitverkiezing van Trump het Gaza-akkoord in een stroomversnelling bracht

Het was kort na de afgetekende verkiezingszege van Donald Trump in de VS de grote vrees van experts: met de Republikein in het Witte Huis zou de situatie in Gaza nóg slechter kunnen worden dan hij al was. Maar vier dagen voordat Trump aan zijn tweede termijn begint, ligt er een akkoord over een staakt-het-vuren op tafel. De vingerafdrukken van de aanstaande president zijn onmiskenbaar aanwezig.

Het pessimisme van de experts was ruim twee maanden geleden begrijpelijk. De onderhandelingen over een voorlopig einde aan de oorlog tussen Israël en Hamas zaten muurvast. Er was al maanden niet meer serieus gesproken. Daarnaast was de visie van Trump op Gaza onduidelijk, al verdedigde hij de Israëlische premier Netanyahu fel. De verwachting was dat de VS, de belangrijkste bondgenoot van Israël, onder Trump minder druk op Israël zou zetten om een akkoord te sluiten.

Eerder waren meerdere pogingen van president Biden om een akkoord te bereiken gestrand. Zo lag er in mei vorig jaar een voorstel voor een staakt-het-vuren in verschillende fases op tafel. Het leek grotendeels op het akkoord waar nu overeenstemming over is bereikt, maar Israël en Hamas waren toen nog niet bereid om nader tot elkaar te komen op een aantal 'breekpunten'.

Ruim een half jaar later bleek Trumps uitverkiezing het laatste zetje om na vijftien maanden oorlog de verschillen alsnog te overbruggen.

Notoir onvoorspelbaar

Hoewel Trump in zijn presidentscampagne nooit uitgebreid inging op de oorlog in Gaza, zei hij wel een snel einde aan de strijd te willen. Hoe, dat bleef onduidelijk. Maar alleen al die wens van de aankomend president leek voldoende om een nieuwe dynamiek in de oorlog te creëren.

Trump heeft de reputatie notoir onvoorspelbaar te zijn voor zowel vriend als vijand. Dat maakt hem voor Hamas en ook voor Netanyahu lastig te peilen. Een verschil met Biden, die voortdurend moest laveren tussen de verschillende stromingen in zijn Democratische Partij. Dat beperkte Bidens bewegingsvrijheid tegenover bijvoorbeeld Netanyahu en dus ook hoeveel impact zijn woorden hadden.