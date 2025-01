Topper tussen PSV en Feyenoord in kwartfinales KNVB-beker, Quick Boys naar AZ

PSV en Feyenoord nemen het tegen elkaar op in de kwartfinales van de KNVB-beker. De topper tussen de koploper en huidige nummer vier van de eredivisie wordt in Eindhoven gespeeld. De kwartfinales worden gespeeld op dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 februari.

In december was PSV nog met 3-0 te sterk voor de Rotterdammers in de eredivisie. Feyenoord won begin dit seizoen wel de Johan Cruijff Schaal, na strafschoppen, van de regerend landskampioen. Vorig jaar schakelde Feyenoord de Eindhovenaren al in de achtste finales uit (1-0), om vervolgens het bekertoernooi te winnen.

AZ-Quick Boys

De amateurs van Quick Boys en Noordwijk spelen uitwedstrijden in de kwartfinales. Quick Boys, dat gisteravond met sc Heerenveen al hun derde tegenstander uit de eredivisie versloeg. gaat op bezoek bij AZ. Vorig jaar verloor Quick Boys in de achtste finales van het bekertoernooi na strafschoppen bij AZ.

Vv Noordwijk speelt in Deventer tegen Go Ahead Eagles. De vierde kwartfinale gaat tussen Heracles Almelo en FC Utrecht.

De halve finales vinden later in februari plaats. De finale is op maandag 21 april in De Kuip.