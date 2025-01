Hooggerechtshof VS houdt TikTok-verbod in stand, ban gaat zondag in

Het Amerikaanse Hooggerechtshof zet geen streep door het verbod op TikTok. Een wet die aanstaande zondag in werking treedt, verbiedt de populaire Chinese video-app. TikTok had dit verbod aangevochten, maar verliest dus.

De rechters zeggen in hun uitspraak dat het Amerikaanse Congres heeft vastgesteld dat de verkoop van TikTok nodig is om "goed beargumenteerde" zorgen over de nationale veiligheid te adresseren. Het gaat dan specifiek om de manier waarop TikTok data verzamelt en de banden tussen de appmakers en de Chinese overheid.

Het Hooggerechtshof erkent tegelijkertijd wel dat de app 170 miljoen Amerikanen veel plezier brengt, maar dat weegt dus niet op tegen de zorgen die er bij het Congres zijn. TikTok had aangevoerd dat het verbod in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Daar gaat het Hof dus niet in mee.

Rol van China

In de VS is begin 2024 een wet aangenomen die TikTok als een gevaar voor de nationale veiligheid bestempelt, omdat de app in handen is van het Chinese bedrijf ByteDance. China wordt door de VS als een vijandige staat gezien.

De Chinese overheid zou TikTok kunnen gebruiken om op grote schaal gegevens van Amerikanen te verzamelen en om hen te beïnvloeden via de video's die op het sociale medium worden verspreid. Hard bewijs daarvoor ontbreekt.

TikTok stapte naar het Hooggerechtshof om te voorkomen dat de app verboden zou worden in de VS. Het bedrijf noemt een totaalverbod een beperking van de vrijheid van meningsuiting, ook voor alle Amerikanen die op het platform actief zijn.

Op zwart?

De beslissing van de hoogste Amerikaanse rechter betekent dat de app nu toch echt afstevent op het einde van zijn bestaan in de VS. Het betekent in principe dat downloadwinkels zoals de App Store de app niet meer mogen aanbieden en hostingproviders in de VS ook niet. Daarmee zou de app op zwart gaan. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren en voor hoe lang dit zal zijn, is nog de vraag.

Het Witte Huis zegt dat TikTok beschikbaar moet blijven voor Amerikanen, "maar dan wel met een Amerikaanse eigenaar of een eigenaar die de zorgen over de nationale veiligheid wegneemt", zo staat in een verklaring. De regering van Biden zegt verder dat de volgende regering verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wet.

Donald Trump, die maandag de nieuwe president van de VS wordt, is tegen een verbod op TikTok. Hij wilde dat het Hooggerechtshof zijn oordeel zou uitstellen. In plaats daarvan wilde hij zoeken naar een "politieke oplossing". Daarvoor moet hij proberen om de wet in te laten trekken of opdragen om het verbod niet te handhaven.