'Ook vier Belgen waarschijnlijk besmet met hepatitis A na eten van AH-bessen'

In Vlaanderen zijn waarschijnlijk zeker vier mensen besmet geraakt met het hepatitis A-virus na het eten van blauwe bessen van Albert Heijn. Dat schrijven Belgische media.

De krant Het Laatste Nieuws meldt dat twee mensen uit de provincie Antwerpen komen, een ander uit Oost-Vlaanderen en iemand uit de naastgelegen provincie Limburg. Drie besmettingen dateren uit december, één uit januari.

Begin deze week haalde Albert Heijn diepvriesbessen van het huismerk uit de schappen. Zeker twaalf mensen werden ziek na het eten van de blauwe bessen. In twee gevallen was een ziekenhuisopname nodig.

Inmiddels hebben zich meer dan dertig mensen bij de supermarktketen gemeld omdat zij vermoeden besmet te zijn geraakt door de bessen. Het RIVM houdt er rekening mee dat honderden mensen zijn besmet.

Tachtig winkels in België

In België heeft Albert Heijn ruim tachtig winkels, onder meer in Antwerpen, Gent en Brugge. Ook daar zijn de diepvriesbessen uit de schappen gehaald.

Naar aanleiding van het Nederlandse nieuws over de bessen besloot het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat valt onder het ministerie van Volksgezondheid, opnieuw naar de hepatitis A-besmettingen van de afgelopen tweeëneenhalve maand te kijken.

Het agentschap benaderde alle mensen bij wie de oorzaak van de besmetting destijds niet kon worden vastgesteld. "Zij werden bevraagd, en bij vier van hen kon een link worden gelegd met het eten van de bewuste blauwe bessen", zegt woordvoerder Joris Moonens tegen Het Laatste Nieuws.

Moonens laat desgevraagd aan de NOS weten dat het niet helemaal zeker is dat de blauwe bessen daadwerkelijk de bron van de besmettingen zijn. "Maar bij gebrek aan andere bronnen gaan we ervan uit dat het waarschijnlijk de oorzaak is."