17/1 in Nieuwsuur: Kabinet Israël akkoord met bestand • Bangalijst Utrecht • Inauguratie Trump

Veiligheidskabinet Israël stemt in met vredesakkoord

Het Israëlische veiligheidskabinet heeft ingestemd met een staakt-het-vuren met Hamas. Eerder werd een stemming uitgesteld, mogelijk vanwege onenigheid binnen de Israëlische regering. Hardliners in de coalitie dreigden op te stappen als er concessies aan Hamas zouden worden gedaan. Het is onduidelijk hoe dit is opgelost. De Israëlische minister van Financiën Smotrich zou een deal hebben gesloten met Netanyahu, Veiligheidsminister Ben Gvir herhaalde vanochtend dat hij van plan is op te stappen als het akkoord wordt goedgekeurd.