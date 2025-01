Politiebureau in centrum van Utrecht ontruimd vanwege 'verdachte situatie'

Het politiebureau Paardenveld in het centrum van Utrecht is vanmiddag rond 14.00 uur ontruimd in verband met een "verdachte situatie", meldt de politie.

Specialisten van de politie en de Explosieven Opruimingsdienst verkennen het pand momenteel. Het gebied rond het bureau aan de Kroonstraat is afgezet met linten om de aanwezige hulpdiensten veilig te kunnen laten werken, aldus de politie.

Een woordvoerder van de politie zegt dat het bureau nagenoeg leeg is na de ontruiming. Er zou een verward persoon het bureau zijn binnengelopen die zou hebben gezegd een explosief bij zich te dragen. Dat kan de woordvoerder niet bevestigen. Er is vooralsnog niemand aangehouden.