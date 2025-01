'Niets verdachts aangetroffen' na ontruiming van Utrechts politiebureau

Het politiebureau Paardenveld in het centrum van Utrecht is vanmiddag rond 14.00 uur ontruimd. De politie meldt dat de situatie inmiddels onder controle is. De omgeving wordt niet langer afgezet en ook de naastgelegen parkeergarage is weer bereikbaar. Het politiebureau blijft wel nog even dicht in verband met het onderzoek.

De politie ging over tot ontruiming nadat een vrouw het hoofdbureau was binnengekomen. Ze deed vervolgens uitspraken die voor de politie aanleiding vormden om tot ontruiming over te gaan.

In het bureau waren twee objecten aangetroffen. Na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is niets verdachts aangetroffen, meldt de politie. Het is volgens de politie niet zeker of de objecten die zijn onderzocht door de vrouw waren achtergelaten. De vrouw is aangehouden, verhoord en zit nog vast.

Eerder meldde de politie al dat vanwege een "verdachte situatie" specialisten van de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) het bureau waren binnengegaan. Het gebied rond het bureau aan de Kroonstraat was een tijd lang afgezet met linten om de aanwezige hulpdiensten veilig te kunnen laten werken.

Eerder op de middag zette de politie het gebied rond het bureau af met linten: