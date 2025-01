Amsterdammer Waitman schreef NFL-geschiedenis: 'Volgend jaar nog grotere plannen'

Ruim 22 miljoen televisiekijkers schakelden alleen in de VS al in voor de clash tussen de twee rivalen. "Voor de Steelers zijn wedstrijden tegen de Ravens als Ajax-Feyenoord. Een soort Clásico, maar dan in de kou", aldus Waitman. "In de play-offs is alles nog groter. Maar uiteindelijk is het ook maar een game en moet je gewoon je job doen."

Holder en punter

Waitmans 'job' is die van holder en punter. En daar is hij een echte specialist in. Ravens-coach John Harbaugh zou later op de persconferentie met ontzag spreken over de punts van Waitman: "That guy was bombing it."

Het hielp de Steelers niet. Tegen het geweld van running back Derrick Henry en quarterback Lamar Jackson was geen kruid gewassen. "Jackson is een beest", zegt Waitman over de favoriet voor de MVP-titel, zijn derde al. "En Henry is de beste running back in de NFL. Hopelijk winnen ze nu de Super Bowl. Dan kunnen we zeggen dat we van de kampioen hebben verloren."