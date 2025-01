Unieke vondst in Pompeii: archeologen ontdekken luxe badhuis

Onder het vulkanisch as werden ook twee skeletten gevonden van een vrouw (tussen 35 en 50 jaar) en een jongeman (begin 20). Ze werden gevonden in een kamer waar ze zich hoogstwaarschijnlijk hadden verschanst om de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus te overleven.

Uit een analyse van het mannelijke skelet bleek dat zijn botten, ondanks zijn jonge leeftijd, tekenen van slijtage vertoonden. Dat suggereert dat hij van lagere status was, mogelijk zelfs een slaaf.

De vrouw was ouder, maar haar botten en tanden verkeerden in goede staat. Volgens de archeologen had de vrouw een hogere maatschappelijke status. Ze had ook de eigenaresse van het huis kunnen zijn.

Sleutels en munten

De voorwerpen die de slachtoffers vasthielden trekken veel belangstelling. De jongere man had een aantal sleutels in zijn hand en de oudere vrouw werd gevonden met gouden en zilveren munten en sieraden.

"Deze ruimtes maken echt deel uit van het 'Pompeii-effect'", zegt Zuchtriegel aan de BBC. "Het lijkt wel alsof de mensen pas een minuut geleden zijn vertrokken."

De archeologen van Pompeii Archaeological Park onthulde foto's van de opgravingen: