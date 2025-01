Veiligheidskabinet Israël stemt in met akkoord Gaza, belangrijkste horde genomen

Het Israëlische veiligheidskabinet heeft ingestemd met een staakt-het-vuren met Hamas. Premier Netanyahu had vanmorgen vroeg al bevestigd dat onderhandelaars overeenstemming hebben bereikt met Hamas over een voorlopig bestand.

Nu het veiligheidskabinet heeft ingestemd met de deal, moet het voltallige kabinet er ook nog over stemmen. Dat gebeurt naar verwachting vanmiddag om 14.30 uur, zei een woordvoerder van Netanyahu. Die stemming wordt gezien als een formaliteit.

Het is de bedoeling dat het bestand zondagochtend van kracht wordt. In de eerste fase - die zes weken moet duren - moet Hamas 33 van de circa 100 gijzelaars laten gaan in ruil voor de vrijlating van honderden Palestijnse gevangenen door Israël. Het Israëlische leger trekt zich in deze fase terug uit delen van de Gazastrook.

Internationale onderhandelaars hadden woensdagavond al gemeld dat de partijen eruit waren, maar gisteren stelde Netanyahu stelde de stemming van het Israëlische veiligheidskabinet over het bestand onverwacht uit. Volgens hem stelde Hamas op het laatste moment nog nieuwe eisen, iets wat de terreurorganisatie ontkent.

Onenigheid binnen de Israëlische regering lijkt een grote rol te hebben gespeeld bij het uitstel; hardliners in de coalitie dreigden op te stappen als er concessies aan Hamas zouden worden gedaan.

Hoe dit uiteindelijk is opgelost, is onduidelijk. Israëlische media schrijven dat premier Netanyahu een deal heeft gesloten met minister Bezalel Smotrich van Financiën, om te zorgen dat hij in de coalitie blijft. De uiterst rechtse Ben Gvir herhaalde vanochtend dat hij van plan is om op te stappen als het akkoord wordt goedgekeurd.