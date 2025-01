Dromen met open ogen: Hollywood verliest unieke geest met David Lynch

Het was voor Lynch een manier om de menselijke lusten en dwanggevoelens te onderzoeken die we in beschaafd gezelschap sublimeren. De duistere emoties achter kalme façades. Nergens legde hij het zo symbolisch vast als in de openingsmontage van Blue Velvet, waar we na beelden van idyllisch suburbia inzoomen op de krioelende insectenmassa onder het keurig aangeharkte gazonnetje.

"Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal voyeurs zijn", redeneerde hij. "We willen de geheimen kennen, wat gebeurt er achter die ramen? Niet om iemand te kwetsen, maar om onszelf te vermaken. We willen het weten: wat doet de mens?"

Nieuwe vorm van tv

Geen wonder dat hij zo vaak terugkwam bij detectiveverhalen, bij uitstek een genre gedreven door nieuwsgierigheid. Door de sleetse clichés uit moordmysteries te combineren met zijn vernieuwende stijl luidde hij met Twin Peaks in 1990 een nieuwe generatie tv-series in, vol complexe, volwassen thema's.

"Hij liet voor het eerst zien dat een televisieserie meer kan zijn dan elke week een nieuw verhaaltje", legt Blokland uit. "Het kon ook een doorlopend verhaal zijn waarin je meegezogen werd." Zonder Twin Peaks geen X-Files, True Detective of The Soprano's.

Ondanks die vernieuwingen bleven de hoogste Amerikaanse entertainmentprijzen buiten zijn bereik. Vier keer werd hij vergeefs genomineerd voor een Oscar, Twin Peaks' Emmy-nominaties werden ook niet verzilverd. Meer succes had hij in Europa: Wild at Heart won in 1990 de Palme d'Or, met Mulholland Drive zette hij in Cannes Beste Regie op zijn naam.

Blokland denkt dat het Lynch weinig uitmaakte. "Ik geloof dat hij daar niet veel om maalde. Dit was geen man die veel gaf om status. Hij wilde gewoon lekker zijn ding doen. Hij maakte ook kunst in zijn schuurtje, het ging hem niet om de eer of roem. Ook dat maakt hem een uitzondering in Hollywood."

Radicale experimenten

Die ongedwongen instelling en zijn innemende persoonlijkheid maken dat veel Hollywoodcollega's hun medeleven uitspreken. Soderbergh roemt zijn non-lineaire en onlogische werkwijze, "waar zijn geest toch overduidelijk structuur in zag". Ron Howard, als regisseur van A beautiful mind en Apollo 13 een meer traditioneel filmmaker, zegt dat Lynch' "radicale experimenten tot onvergetelijke cinema konden leiden".

Steven Spielberg, ook meer op de klassieke Hollywoodleest geschoeid, noemt hem een "visionair dromer, wiens films ambachtelijk aanvoelden".

"De wereld zal zijn originele en unieke kijk gaan missen. Zijn films hebben de tand des tijds doorstaan en zullen dat altijd blijven doen."