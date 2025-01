'Feyenoord neemt Poolse middenvelder Moder over van Brighton'

Feyenoord gaat zich versterken met middenvelder Jakub Moder. Als de laatste plooien zijn gladgestreken, komt de 25-jarige Pool voor 1,5 miljoen euro over van Brighton & Hove Albion, meldt het AD. Feyenoord wil de transfer nog niet bevestigen.

Moder speelde het afgelopen EK nog een helft tegen het Nederlands elftal in de door Polen met 2-1 verloren groepswedstrijd, maar kwam daarna voor zijn club niet veel meer in actie. De 31-voudig international speelde mee in slechts vier Premier League-wedstrijden.

De afgelopen drie jaar kwam Moder in totaal tot 46 competitieduels. Voor zijn overstap naar Brighton speelde de multifunctionele middenvelder in Polen voor Lech Poznan en Odra Opole.