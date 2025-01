Duitsland heft maatregelen mond-en-klauwzeer op

Duitsland heft de maatregelen op tegen de verspreiding van mond-en-klauwzeer. Er zijn volgens de minister van Landbouw Hanka Mittelstädt geen aanwijzingen dat het virus zich heeft verspreid. Een verdacht geval dat nog werd onderzocht bleek geen MKZ te zijn.

Vorige week dook de ziekte op in de buurt van Berlijn. Dat was voor het eerst sinds 1988. Drie waterbuffels gingen dood. De besmettelijke ziekte kan evenhoevige dieren treffen zoals runderen, schapen, geiten en varkens. Als MKZ bij één dier wordt vastgesteld, wordt uit voorzorg de hele populatie op de getroffen boerderij gedood.

Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland werden voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo bestelde minister Wiersma 100.000 vaccins om bij een uitbraak dieren te kunnen vaccineren die dichtbij een getroffen bedrijf leven. Ook werd een uitvoerverbod afgekondigd voor kalfjes.

'Labuitslagen afwachten'

Het Duitse besluit heeft nog niet direct effect op de maatregelen in Nederland. Minister Wiersma wacht "de laatste labuitslagen en -onderzoeken af", en verwacht later vandaag een besluit te nemen, zegt ze tegen persbureau ANP.

Wel is Wiersma opgelucht dat het erop lijkt dat de uitbraak in Duitsland beperkt blijft tot één bedrijf. Dat de maatregelen in Duitsland worden opgeheven, "stemt voorzichtig positief".

De uitbraak van mond-en-klauwzeer leidde afgelopen week tot zorgen in de agrarische sector. In 2001 werden in Nederland meer dan 270.000 dieren uit voorzorg afgemaakt na een grote uitbraak. Een trauma dat bij veel betrokkenen nog diep zit, zei CDA-kamerlid Eline Vedder.