Omstreden Poolse tuchtkamer ontneemt kritische rechter immuniteit

De tuchtkamer van de Poolse Hoge Raad heeft een kritische rechter uit Warschau zijn immuniteit voor strafvervolging ontnomen. Rechter Igor Tuleya heeft zich herhaaldelijk uitgesproken tegen de hervormingen van de rechtsstaat die door de nationalistische regering zijn doorgevoerd. Tuleya hangen diverse tuchtzaken boven het hoofd die veelal te maken hebben met kritische uitspraken over de Poolse politiek.

De tuchtkamer van de Poolse Hoge Raad is omstreden. Het Europees Hof voor Justitie zei in april van dit jaar dat de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de tuchtkamer in het geding is omdat de regering een forse invloed heeft op de keuze van de rechters. Daarom moet het werk van de kamer worden opgeschort, bepaalde het Europese hof, maar daar is geen gehoor aan gegeven.

Ruzie met EU over rechtsstaat

De uitspraak tegen Tuleya komt op een moment dat de ruzie tussen Polen (samen met Hongarije) en de EU over de aantasting van de rechtsstaat hoog is opgelopen. De overige 25 Europese lidstaten willen de twee landen uitsluiten van subsidies en coronasteun als ze de onafhankelijke rechtsspraak niet in ere herstellen.

Tuleya zei in een reactie op de uitspraak van de tuchtkamer dat hij morgen gewoon weer aan het werk gaat, hoewel hij aanklachten tegemoet kan zien.

De regering heeft vanaf het begin gezegd dat de hervormingen in de rechtsspraak noodzakelijk zijn om de doelmatigheid van de rechtspraak te vergroten en korte metten te maken met de laatste overblijfselen uit de communistische tijd.