Belg (67) blijkt doodgestoken in auto na ruzie in Oostburg

De man die gisterenavond werd doodgestoken in zijn auto bij de Zeeuwse stad Oostburg, is een 67-jarige man uit België. Volgens de politie ging er een ruzie in de auto vooraf aan het steekincident.

De bestuurder zat zwaargewond in zijn auto toen de hulpdiensten rond 21.15 uur werden ingeschakeld. Ondanks medische hulp, overleed hij ter plekke.

In de auto zat ook een vrouw die alles heeft zien gebeuren. De verdachte was op de vlucht geslagen, maar werd later aangehouden. Het is niet bekend wat de relatie is tussen het slachtoffer en de verdachte. Omroep Zeeland schrijft dat de drie inzittenden bekenden van elkaar waren.

De verdachte is in Zuidzande gearresteerd. Het gaat om een 44-jarige man uit Knokke-Heist (België). Hij zit vast en wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.