Van Persie staat achter veelbesproken keeperswissel, die slecht uitpakt voor Noppert

Een tactische keeperswissel is zeldzaam in het voetbal. "Ik snap heel goed dat dit voor mensen nieuw is. Maar dat het niet gebruikelijk is, is voor mij geen reden om het niet te doen. Veldspelers wissel ik ook om specifieke kwaliteiten, dat hoeft met keepers niet anders te zijn. Deze wissel kwam niet uit de lucht vallen. We hebben het hier intern vaak en ook recent nog over gehad en ik wilde het afgelopen weekend tegen NAC Breda eigenlijk al doen in de laatste fase."

Uiteindelijk kostte de overtreding - of het er echt een was, is onderwerp van discussie - van Noppert in de eigen zestien Heerenveen de zege. Van Persie: "Dat het net niet lekker uitpakt voor Andries is helder. Daar mag je mij dan op aankijken, dat is prima. Maar ik sta er volledig achter."