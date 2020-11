Trump vraagt hertellingen aan in Wisconsin

Het campagneteam van Donald Trump heeft in Wisconsin hertellingen aangevraagd in twee districten, Dane County en Milwaukee County.

In deze twee districten zijn de meeste Democratische stemmen uitgebracht en zijn volgens de Trump-campagne de meeste onregelmatigheden gebeurd.

Om de kosten voor de hertelling te dekken heeft de campagne 3 miljoen dollar overgemaakt aan de kiescommissie in Wisconsin. Een totale hertelling zou bijna 8 miljoen dollar kosten.

In Georgia is de handmatige hertelling van alle vijf miljoen stemmen bijna voltooid. De kiescommissie verwacht de uitslag morgen bekend te maken.

In deze staat moesten alle stemmen worden herteld, omdat Biden met een verschil van minder dan 1 procent had gewonnen. De verwachting is dat de hertelling geen andere uitslag oplevert.

Nieuwe fase

Bijna twee weken na de verkiezingen komt het proces in een nieuwe fase. In de meeste staten is het tellen van de stemmen bijna afgerond. De resultaten moeten de komende week worden gecertificeerd, oftewel worden goedgekeurd. Eerst door een lokale kiescommissie, daarna door de kiescommissie van de staat.

Dat dat proces niet zonder politieke hindernissen is, bleek gisteravond in Wayne County, in de staat Michigan. In de kiescommissie, die uit twee Democratische en twee Republikeinse leden bestaat, staakten de stemmen omdat de Republikeinse leden de stemuitslag niet wilden goedkeuren.

Dat leidde tot scherpe kritiek van de gouverneur van Michigan, die het had over het ondermijnen van de stem van het volk en felle protesten voor de deur waar de commissie bijeen was. Uiteindelijk gingen de Republikeinen overstag. Ze keurde de stemuitslag goed, mits er nog een onafhankelijke controle zou plaats vinden.

President Trump vierde het desondanks op Twitter als een overwinning.