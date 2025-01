Onderwijs- en zorginstellingen hebben weer internet, ddos-aanval stopgezet

De ddos-aanval die het internetverkeer bij onderwijs- en zorginstellingen in het land verstoorde is gestopt, meldt netwerkbeheerder SURF. "Het was wederom een grote aanval die steeds van doelwit wijzigde", zegt de provider. "We blijven alert. Inmiddels is er aangifte gedaan bij de politie."

Voor de derde dag op rij hadden onderwijs- en zorginstellingen in het land last van geen of traag internet door een grote ddos-aanval op SURF. Vooral het hoger onderwijs en academische ziekenhuizen waren vandaag getroffen.

Een ddos-aanval is een cyberaanval waarbij een grote hoeveelheid dataverkeer naar een computer of netwerk wordt gestuurd met als doel een website, server of netwerk plat te leggen of de werking ervan te verstoren.

Derde dag op rij

Gisteren hadden meerdere onderwijs- en onderzoeksinstellingen geen of een trage internetverbinding door een aanval op het ICT-netwerk van SURF. Aan het einde van de middag meldde de beheerder dat ze de ddos-aanval had stopgezet.

Woensdag was het computernetwerk van de hogeschool Fontys urenlang onbereikbaar door een ddos-aanval op het netwerk van SURF. 43.000 studenten en medewerkers van de hogeschool konden daardoor geen verbinding krijgen.