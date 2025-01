Velzeboer slaat ook 1.000 meter over op EK shorttrack, wel door op 1.500 meter

In de kwartfinale van de 1.500 meter zag het er ogenschijnlijk soepel uit bij Velzeboer. Ze kwam als eerste over de finish en liet de Italiaanse Arianna Fontana, die bij de Winterspelen in Peking zilver pakte op de langste afstand, achter zich.

Velzeboer won in de World Tour-wedstrijden dit seizoen drie keer goud op de 500 meter en één keer goud en twee keer zilver op de 1.000 meter. Velzeboer is tweevoudig wereldkampioen op de 500 meter en ook regerend wereldkampioen 1.000 meter.

Op de 1.500 meter pakte ze één keer een medaille bij een eindtoernooi: brons bij de WK van 2021.