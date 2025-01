Velzeboer slaat bij EK shorttrack ook 1.000 meter over, wel door op 1.500 meter

In de kwartfinale van de 1.500 meter zag het er soepel uit bij Velzeboer. Ze kwam als eerste over de finish en liet de Italiaanse Arianna Fontana, die bij de Winterspelen in Peking zilver pakte op de langste afstand, achter zich.

"Het ging hartstikke lekker", concludeerde Velzeboer. "Ik had helemaal geen last van mijn knie, het voelde supergoed."

Ook Michelle Velzeboer en Zoë Deltrap drongen door tot de halve finales op de 1.500 meter.

Mannen ook door

Alle Nederlandse mannen plaatsten zich eveneens moeiteloos voor de halve finales van de 1.500 meter. Jens van 't Wout reed in zijn kwartfinale vanaf het begin op kop en voerde het tempo steeds wat meer op.

In de slotfase kon alleen landgenoot Sven Roes hem nog volgen. Op volle snelheid waren de twee Nederlanders niet meer bij te halen voor de rest. Daan Kos kwam in zijn kwartfinale als tweede over de streep en ging ook door.