Velzeboer slaat bij EK shorttrack ook 1.000 meter over, Van 't Wout op koers

Favoriet Xandra Velzeboer laat dit weekend bij de EK shorttrack naast de 500 ook de 1.000 meter schieten. De 1.500 meter is daardoor nog de enige individuele afstand waarop ze deelneemt in Dresden. Op die afstand plaatste ze zich vrijdagochtend wel moeiteloos voor de halve finales.

Jens van 't Wout, de Nederlandse favoriet bij de mannen, ligt op koers voor EK-medailles. Hij plaatste zich op de 500 en 1.500 meter probleemloos voor de volgende ronde. De 1.000 meter, waar Van 't Wout ook aan deelneemt, staat later vandaag nog op het programma.

Knieblessure Velzeboer

Velzeboer, tweevoudig wereldkampioene op de 500 meter en ook regerend wereldkampioene op de 1.000 meter, kampt met een blessure aan haar linkerknie, maar het niet rijden van twee afstanden is puur uit voorzorg, legde ze uit. "In overleg met de medische staf is besloten de 1.000 niet te doen, om mijn belasting laag te houden dit weekend."

"Het is alleen om ervoor te zorgen dat ik zo goed mogelijk uit het weekend kom en daarna weer kan doorbouwen", aldus de 23-jarige Nederlandse shorttrackster.