Neymar 'kan niveau niet meer aan'; niet ingeschreven voor Saudische competitie

Al-Hilal heeft Neymar jr. niet ingeschreven voor de tweede seizoenshelft van de Saudi Pro League. De Braziliaanse vleugelaanvaller verkaste in 2023 van Paris Saint-Germain naar Saudi-Arabië, maar kwam daar door veelvuldig blessureleed nauwelijks in actie.

"De Saudi Pro League is een van de beste competities ter wereld en Neymar kan niet niet langer op het niveau spelen dat we gewend zijn", zegt trainer Jorge Jesus op een persconferentie. "Helaas is het moeilijk geworden voor hem. Hij kan nog wel meedoen in de Aziatische Champions League."

Al-Hilal betaalde 90 miljoen euro voor de diensten van de 32-jarige Neymar, die nog een contract heeft tot en met juni.

Volgende club in de VS?

De laatste weken wordt Neymar veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar de Amerikaanse Major League Soccer. Verschillende media noemen Chicago Fire als mogelijke bestemming. Ook werd Neymar genoemd bij Inter Miami, waar voormalig teamgenoten Lionel Messi en Luis Suárez spelen.